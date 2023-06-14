В России введут штрафы и арест за нарушение режима военного положения

За нарушение режима военного положения россияне могут подпасть под административный арест сроком до 30 суток или будут обязаны выплатить штраф. Нормы будут установлены в законопроекте о задержании пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты, соответствующий документ был одобрен Госдумой во втором чтении.

Инициатором проекта два года назад стало Госсобрание Башкортостана. В российский Кодекс об административных правонарушениях была внесена поправка — появилась новая статья, предусматривающая ответственность за нарушение режима военного положения.

Таким образом, при совершении деяния, в котором отсутствует состав уголовного преступления, россиянам придется выплатить штраф размером до одной тысячи рублей и до двух тысяч рублей — для должностных лиц. Также в качестве меры пресечения может быть применен арест сроком до 30 суток.

При совершении нарушения с использованием транспортного средства оно может быть конфисковано.

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