Заключившие контракт с ВС РФ смогут получить ВНЖ в упрощенном порядке

Госдума приняла поправку об упрощенной выдаче ВНЖ заключившим с ВС РФ контракт иностранцам
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
В каких случаях и к кому конкретно будет применяться эта норма?
Госдума во втором чтении приняла законопроект, который позволит высококвалифицированным специалистам, работающим в стране не менее двух лет, и иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении воинский службы в рядах ВС РФ или воинских формированиях после начала СВО, получить вид на жительство в упрощенном формате.
Согласно поправкам, ВНЖ можно будет получить без ограничения срока действия не только специалистам и военнослужащим, но и членам их семей, если они будут проживать в стране по полученному документу. Нововведения коснутся закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Для подачи документов на получение вида на жительство специалисту необходимо будет иметь разрешение на работу, полученное в МВД или ином территориальном органе. В случае необнаружения иных законных оснований для пребывания специалиста и его семьи в РФ они обязаны будут покинуть страну.
При этом членами семьи считаются — супруги, родители и дети (также удочеренные или усыновленные).
ВНЖ без разрешения на временное проживание может быть получено иностранцами, которые заключили годовой контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения СВО. Для их семей привилегия будет действительна также в случае гибели военнослужащего.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуму внесен проект об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО.
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