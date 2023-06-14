Заключившие контракт с ВС РФ смогут получить ВНЖ в упрощенном порядке

В каких случаях и к кому конкретно будет применяться эта норма?

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который позволит высококвалифицированным специалистам, работающим в стране не менее двух лет, и иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении воинский службы в рядах ВС РФ или воинских формированиях после начала СВО, получить вид на жительство в упрощенном формате.

Согласно поправкам, ВНЖ можно будет получить без ограничения срока действия не только специалистам и военнослужащим, но и членам их семей, если они будут проживать в стране по полученному документу. Нововведения коснутся закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Для подачи документов на получение вида на жительство специалисту необходимо будет иметь разрешение на работу, полученное в МВД или ином территориальном органе. В случае необнаружения иных законных оснований для пребывания специалиста и его семьи в РФ они обязаны будут покинуть страну.

При этом членами семьи считаются — супруги, родители и дети (также удочеренные или усыновленные).

ВНЖ без разрешения на временное проживание может быть получено иностранцами, которые заключили годовой контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения СВО. Для их семей привилегия будет действительна также в случае гибели военнослужащего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуму внесен проект об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО.