Западу не удалось сломить Россию: о чем говорил Путин с премьером Кубы

Эфирная новость 13 0

Путин провел переговоры с премьер-министром Кубы Крусом

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Крус подчеркнул, что Гавана не поддерживает односторонние ограничения в отношении Москвы.

Энергетика — приоритетное направление развития двусторонних отношений России и Кубы. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром республики Мануэлем Марреро Крусом. Российский президент подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать Гавану в преодолении давления со стороны Запада.

«Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее, кубинский народ справляется с этим. Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности», — отметил Путин.

В свою очередь Крус подчеркнул, что Куба так же не поддерживает односторонние ограничения в отношении Москвы. Он добавил, что, несмотря на все попытки, сломить Россию Западу не удалось.

+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
84.32
0.68 91.07
0.68
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

20:08
Как в кино: горе-гонщик на каршеринге перевернулся на крышу в Петербурге
19:58
Западу не удалось сломить Россию: о чем говорил Путин с премьером Кубы
19:52
«Богиня Калашникова»: Джигурда оригинально поздравил актрису с Днем рождения
19:45
Западные делегации покинули заседание ОБСЕ при показе осколков HIMARS
19:37
Примаков рассказал о проблемах Россотрудничества из-за санкций Запада
19:22
Егор Бероев высказался о сбежавших из России артистах: «Мы все равно сильнее»

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
«Она пьет из-за меня»: Барецкий хочет спасти Волочкову от алкоголя
«Пойдет на пользу»: почему из эфиров радиостанций пропали песни Люси Чеботиной
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео