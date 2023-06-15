Путин примет в Петербурге делегацию из семи стран Африки

Крупная делегация из Африки посетит Россию на этой неделе. Лидеры семи стран — среди них президенты ЮАР, Сенегала, Уганды — обсудят с Владимиром Путиным будущее зерновой сделки.

Сообщается, что встреча пройдет в субботу в Константиновском дворце в Стрельне. Африканских лидеров беспокоит, что Киев вместе с западными странами срывают стамбульские договоренности. Выделенные под сделку коридоры в том числе атакуют морские беспилотники. Зерно практически не попадает на континент.

В Петербурге стороны обсудят и мирную инициативу Африки по Украине. Сообщается, что перед поездкой в Россию делегация посетит Киев, где проведет переговоры с Зеленским.