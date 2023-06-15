Путин примет в Петербурге делегацию из семи стран Африки
Встреча должна состояться в грядущую субботу. Какие темы будут стоять на повестке?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Крупная делегация из Африки посетит Россию на этой неделе. Лидеры семи стран — среди них президенты ЮАР, Сенегала, Уганды — обсудят с Владимиром Путиным будущее зерновой сделки.
Сообщается, что встреча пройдет в субботу в Константиновском дворце в Стрельне. Африканских лидеров беспокоит, что Киев вместе с западными странами срывают стамбульские договоренности. Выделенные под сделку коридоры в том числе атакуют морские беспилотники. Зерно практически не попадает на континент.
В Петербурге стороны обсудят и мирную инициативу Африки по Украине. Сообщается, что перед поездкой в Россию делегация посетит Киев, где проведет переговоры с Зеленским.
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