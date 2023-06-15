Достойных все больше: определены победители конкурса президентских грантов

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Определены победители второго конкурса Фонда президентских грантов

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Благодаря этой поддержке в стране реализуются различные социальные проекты.

Накануне объявили победителей второго конкурса президентских грантов. Больше 11 тысяч социальных проектов после независимой экспертизы получили рейтинг в баллах. Ну а финансовую поддержку — самые достойные. Благодаря грантам воплощаются полезные инициативы, которые помогают тысячам людей в разных регионах нашей страны.

«Каждый конкурс у нас количество хороших заявок растет. Это очень радует. Уровень квалификации социально- ориентированных НКО становится выше в России, квалификации людей, которые там работают, становятся выше. Опыта у них становится больше», — рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Сергея Кириенко, многие инициативы реализуется в новых регионах. Один из примеров — институт, который занимается поддержкой семей в Луганске. Финансирование проектов начнется с 1 июля.

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