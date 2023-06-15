«Мы расстаемся»: Юлия Савичева рассказала, чем ей запомнился выпускной на «Фабрике звезд»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Певица Юлия Савичева вспомнила свои первые отношения

«Мы расстаемся»: Юлия Савичева рассказала, чем ей запомнился выпускной на «Фабрике звезд»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка в тот вечер приняла для себя серьезное решение, которое, возможно, и изменило всю ее жизнь.

Наступает пора школьных выпускных. Последний школьный звонок, прощание с одноклассниками, учителями. Такое событие бывает только раз в жизни, которое навсегда остается в памяти. И певица Юлия Савичева не исключение. У нее тоже был выпускной, правда на «Фабрике звезд 2», из-за которого и пришлось пропустить школьный. Но и тот остается в ее памяти по сей день, поскольку тогда она приняла для себя важное решение — расстаться с молодым человеком.

«После „Фабрики“ я встретилась с парнем, с которым на тот момент была в отношениях, и заявила, что мы с ним расстаемся и мне за это свое решение совершенно не стыдно, ведь это жизнь», — заявила артистка изданию Газета.ру.

Вскоре после этого в жизни певицы и появился будущий муж — музыкант Александр Аршинов. В 2014 году пара узаконила свои отношения. Спустя несколько лет их семья стала больше — на свет появилась дочь Анна. Правда сейчас девочка живет отдельно — с родителями отца в Португалии. Два года назад Савичева начала оформление документов для получения вида на жительство в этой стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Савичева и Авраам Руссо дали советы начинающим артистам. Певица посоветовала будущим звездам никогда не опускать руки. Савичева сказала, что нужно твердо следовать своим целям и мечтам.

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