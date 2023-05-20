Юлия Савичева и Авраам Руссо дали советы начинающим артистам: «Нельзя сдаваться»

В свое время артисты также, как и многие сейчас начинающие исполнители, рискнули и чего-то лишились, но смогли добиться признания.

Певица Юлия Савичева дала совет будущим артистам на пути к славе. Она посоветовала восходящим талантам не отступать от намеченной цели и мечты, несмотря ни на что.

«Никогда не отчаиваться, не вешать нос. Не бросать все, что ты начинал, ни в коем случае. Если ты понимаешь, что хоть кто-то оценил твою работу, значит ты на правильном пути», — заявила Савичева корреспонденту 5-tv.ru за кулисами музыкального фестиваля MGIMO Stars.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Певец Авраам Руссо солидарен с мнением коллеги. Он также убежден, что ни при каких обстоятельствах нельзя опускать руки. Однако все же если начинающий артист понимает, что где-то ему не везет, то следует задуматься о том, чтобы поменять подход к делу.

«Нельзя сдаваться. Если ты не получил то, что хочешь, это не конец света. Ты должен продолжать. Если не везет, значит надо поменять, потому что только глупый не меняет свое мнение. Умный всегда меняет и адаптируется», — отметил Руссо.

Музыкальный фестиваль MGIMO Stars состоялся в Москве при поддержке «Русской медиагруппы» на территории МГИМО. Мероприятие было приурочено к указу президента РФ Владимира Путина объявить 2023-й годом педагогики и наставничества. На сцене собрались лучшие студенты университета и популярные артисты, которые исполнили свои хиты вместе со студентами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько лет Юлия Савичева получила свой первый гонорар.