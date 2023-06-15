Производитель ювелирных украшений Swarovski ушел из России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Компания Swarovski покинула российский рынок

Производитель ювелирных украшений Swarovski ушел из России

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

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Еще в марте прошлого года компания временно закрыла свои магазины в стране. На протяжении года руководство размышляло, как им действовать дальше.

Австрийская компания Swarovski сообщила об уходе с российского рынка. Об этом стало известно из материала газеты Kleine Zeitung. Издание сослалось на слова главы компании Алексиса Назарда.

«Полный вывод Swarovski из России, объявленный в этом году, уже завершен», — кратко сообщил руководитель компании.

При этом о временном закрытии магазинов в России компания сообщила еще в марте 2022 года. На протяжении года руководство решало, что делать дальше. В марте этого года сообщила о намерении прекратить деловую активность. На это потребовалось три месяца.

Swarovski была основана в 1895 году. Компания специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок, огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование, готовые светильники и люстры.

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