Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 29 0

Благоприятная пора для каких-либо начинаний и приобретений.

Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 15 июня?

В четверг энергии несут в мир поддержку любым новинкам и начинаниям. Открываем окна и двери навстречу новизне, не забываем поделиться радостью. Если новой энергией не поделиться с другими — она быстро зачахнет.

Совет дня: день благоприятен для больших покупок. Совершайте сделки с недвижимостью, покупайте и продавайте дорогостоящее имущество. Есть хорошие шансы совершить выгодную сделку.

Предостережение дня: не слушайте чужих советов при принятии важных решений. Если чувствуете, что колеблетесь — лучше отложите решение до лучших времен, но не делайте так, как говорят другие.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

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