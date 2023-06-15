Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 15 июня?

В четверг энергии несут в мир поддержку любым новинкам и начинаниям. Открываем окна и двери навстречу новизне, не забываем поделиться радостью. Если новой энергией не поделиться с другими — она быстро зачахнет.

Совет дня: день благоприятен для больших покупок. Совершайте сделки с недвижимостью, покупайте и продавайте дорогостоящее имущество. Есть хорошие шансы совершить выгодную сделку.

Предостережение дня: не слушайте чужих советов при принятии важных решений. Если чувствуете, что колеблетесь — лучше отложите решение до лучших времен, но не делайте так, как говорят другие.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.