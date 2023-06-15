В Приморье подростки зверски убили собаку

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 7 0

В Приморье привлекли к ответственности родителей подростков, убивших собаку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Katrina Kochneva; Telegram / Полиция Приморья prim_police; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

С детьми была проведена профилактическая беседа, а родители привлечены к административной ответственности.

Трое подростков 12, 13 и 15 лет зарезали ножом бездомную собаку. Все происходящее они снимали на камеру смартфона, а затем опубликовали жестокий ролик в социальных сетях. После установки личностей участников инцидента, полиция привлекла к ответственности их родителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли орудие убийства, с помощью которого подростки зарезали животное.

«Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия к школьникам мер воспитательного характера», — сказано в сообщении.

Также с несовершеннолетними детьми была проведена профилактическая беседа. А родители привлечены административной ответственности по части 1 статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее 5-tv.ru сообщал, подросток получил ожоги 80% тела в результате поджога. Жуткие кадры первых минут оказались в распоряжении Пятого канала.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

9:58
Вице-президент VK раскрыла секреты взаимодействия крупного и малого бизнеса
9:58
Скандалы не утихают: почему наследство Градского до сих пор не могут поделить
9:55
В Приморье подростки зверски убили собаку
9:42
Почти двадцать стран хотят присоединиться к БРИКС
9:35
Легенды уходят рано: умер хоккеист Дмитрий Тарасов
9:27
Без присмотра: как уберечь детей от гибели на воде

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
Не встает с постели: Гурцкая ушла в депрессию после смерти мужа
Бегите за лотерейным билетом: как найти на руке редкий знак удачи
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео