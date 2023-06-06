Посла Бельгии в Москве вызвали в МИД России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 63 0

Дипломату выразили решительный протест. О чем именно идет речь?

Посла Бельгии в Москве вызвали в МИД России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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МИД России выразил решительный протест послу Бельгии в Москве Марку Михельсену. Как отмечалось в официальном заявлении российского дипведомства, это связано с вопиющей ситуацией вокруг постоянных диверсий и жесткой антироссийской политикой.

«Ему был заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая», — подчеркивалось в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Послу объяснили, что Москва неоднократно объясняла иностранным «партнерам» РФ, насколько опасно поставлять оружие ВСУ. Украинские террористы бесконтрольно используют боеприпасы, губя жизни ни в чем не повинных людей.

МИД РФ призывает Брюссель перестать закрывать глаза на очевидные доказательства преступлений против человечества.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону начали судить украинских террористов.

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