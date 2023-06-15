«Начинается паника»: раскрыты способы избавления от интернет-зависимости

Почему некоторые люди предпочитают «виртуальную» жизнь реальной, а также как с этим справляться?

Человек, как правило, склонен к зависимостям, а особенно — к информационной. С появлением компьютеров массово возникла игромания, а теперь большинство людей буквально прикованы к гаджетам в бесконечном поиске информации.

Причины и симптомы зависимости от поглощения информации

О том, как возникает интернет-зависимость, в чем она проявляется и, главное, как с ней бороться, 5-tv.ru поинтересовался у врача-психиатра Александра Ковтуна. По его словам, социального вреда от информационной зависимости нет, а, значит, ее нельзя приравнять к алкогольной, никотиновой или наркотической. При этом в данной ситуации существуют нюансы.

«Это очень сильно отвлекает от достижения тех целей, к которым человек идет. Это распыляет его внимание и делает менее концентрированным на текущих задачах, мешает трудовым процессам», — объяснил эксперт.

Лечение и пути решения

Интернет-зависимость не включена в международную классификацию болезней и не является психическим расстройством, отметил Ковтун. Обращаться к психиатру может быть необходимо в том случае, если зависимый человек лишается сна и становится нервным из-за гаджетов, а не просто проводит много времени в своем смартфоне. Специалист считает, что избавиться от этой вредной привычки можно самостоятельно.

«Большинство людей, которые пересмотрели свои отношения со смартфоном, сделали это без какой-либо посторонней помощи. Это исключительно их личностный рост, взгляды на жизнь, на себя самого и волевые решения. Это именно самоограничения», — заявил Ковтун.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Sommer; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

Психиатр Василий Шуров, напротив, в беседе с 5-tv.ru отметил эффективность борьбы с такой зависимостью с помощью специалистов.

«Люди, как правило, обращаются в клинику с этим запросом, а мы смотрим, какие он проблемы решает, почему ему в виртуальной реальности лучше, чем здесь. Это может быть и невротическая симптоматика, и общая неудовлетворенность жизни», — рассказал доктор.

Как узнать о наличии зависимости от смартфона

Также Шуров поделился самым простым способом проверки на «гаджетоманию». Человеку нужно предложить отключить на какое-то время свой телефон.

У зависимых сразу начнется паника, нервозность — все как при алкоголизме. Также сигналом является то, что человек проводит в сутки больше двух-трех часов в смартфоне.

Отслеживать это можно по статистике, которую телефон сам выдает пользователю. Однако Шуров не считает информационную зависимость опасной и прогрессирующей.

Все дело, по его мнению, в том, что человеку просто необходимо быть вовлеченным в то, что происходит вокруг. Это способ социального взаимодействия и получения информации для мозга, которому все время нужно анализировать кучу ситуаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зависимость от гаджетов «убивает» мозг.