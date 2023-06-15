Начались репетиции водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2023»

Белоснежный бриг «Россия» провел первые репетиции своего прохода в акватории Невы. Участники театрализованных номеров отрабатывают выступления. Водно-пиротехническое шоу в этом году продлится примерно 23 минуты 30 секунд.

Главный символ праздника — бриг «Россия» появился в акватории. 11 и 12 июня, подняв алые паруса, судно отрабатывало привычный для себя маршрут. Корабль вошел в створку Троицкого моста, проследовал вдоль Дворцовой набережной и обратно к Петровской набережной.

«Нева только на первый взгляд кажется спокойной. На самом деле здесь очень сильное течение. В таких сложных условиях необходимо выдержать жесткий тайминг, поскольку во время водно-пиротехнического шоу счет идет на секунды», — отметил капитан-координатор шоу «Алые паруса» Сергей Тимошков.

В ночь с 24 на 25 июня бриг «Россия» снова повторит этот путь. Во время разворота брига напротив Эрмитажа по традиции каждый из выпускников старается загадать свое заветное желание и верит, что оно обязательно исполнится.

В этом году празднику выпускников исполняется ровно 55 лет. Впервые он прошел в Ленинграде в 1968 году. Именно этот временной промежуток — с момента первого появления алых парусов в Северной столице и до наших дней — найдет отражение в театрализованных номерах водно-пиротехнического шоу.

«Театрализованная часть шоу — это ретроспективный показ истории нескольких десятилетий. И наша задача — максимально точно передать атмосферу, царившую в разные годы, создать настроение и передать выпускникам ощущение единства поколений, преемственности», — объяснила исполнительный продюсер водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2023» Екатерина Стрижевская.

Действия развернутся на Дворцовой набережной, Стрелке Васильевского острова и у Петропавловской крепости. Мизансцены расскажут и покажут, какой путь от ученика до наставника проходит каждый из нас: детство, юность, служба в армии, студенческие отряды, любимая работа. В театрализованных номерах будет задействовано около пятисот человек артистов, танцоров и музыкантов.

Праздник «Алые паруса» после длительного перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга.

Прямую трансляцию концерта звезд российской эстрады, красочное водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия» в акватории Невы можно будет увидеть в эфире Пятого канала. Начало трансляции в 22.00 24 июня.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала