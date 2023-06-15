Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 150 0

Знаменитый певец допустил нелестные высказывая о российской армии во время одного из своих интервью.

Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Суд в Москве огласил российскому музыканту Борису Гребенщикову обвинительный приговор и оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных ил РФ. Такое решение вынес столичный Тверской суд.

Дело о дискредитации российской армии поступило в суд 18 мая. В отношении Бориса Гребенщикова был составлен протокол по статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание дискредитацию ВС РФ.

Из материалов дела следует, что на видеохостинговом сайте YouTube было размешено интервью с Гребенщиковым, в котором он допусти заявления, дискредитирующие ВС РФ. Следствие отметило, что музыкант позволил себе высказывания, в которых содержится негативная оценка действий российских сил.

Отмечается, что представитель лидера группы «Аквариум» призвала инстанцию прекратить судопроизводство по делу в связи с пропуском срока производства. Кроме того, она подчеркивала, что ее клиент выразил свое частное мнение и пытался удалить ролик после его обнародования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетин ответил унизившему россиян Гребенщикову.

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