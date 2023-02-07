«Борька, остановись!» — Решетин ответил унизившему россиян Гребенщикову
Экс-скрипач «Аквариума» Решетин призвал Гребенщикова прекратить негативные высказывания о России
Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
Андрей Решетин, который отправился добровольцем на Донбасс, ранее выступал с Гребенщиковым в одной музыкальной группе. Спустя много лет взгляды близких друзей оказались диаметрально противоположными.
Музыкант Борис Гребенщиков, назвавший русских фашистами, получил разгромный ответ с фронта от своего бывшего коллеги и друга Андрея Решетина. Полный ответ скрипача опубликовала «Российская газета».
«Боб! Ты собирал деньги для тех, кто стреляет в нас! Куда заводит пацифизм! Это ужасно, Боб! И эти твои отвратительные интервью! Борька! Остановись! Пусть после тебя останется не этот позор, а твои волшебные, совершенные песни», — написал Решетин.
Лидер музыкальной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков в интервью обвинил россиян в фашизме и назвах их психически нездоровыми людьми. Подобные высказывания очень задели Решетина, который отправился в зону боевых действий в качестве добровольца. Однако, несмотря ни на что, скрипач не перестает называть Гребенщикова своим близким другом.
«Это близкий мне человек, родной человек. Я хотел бы шире сказать. Потому что среди тех людей, которые остались в Петербурге, в тылу, которые мне очень дороги, которыми я восхищаюсь, есть люди с диаметрально противоположной позицией, и сейчас это доходит до уровня конфронтации, и конечно, я не могу не думать о том, почему это так происходит. Почему настолько разный взгляд у таких близких людей?» — рассуждал Решетин в интервью.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что политолог Гаспарян раскритиковал Гребенщикова, оскорбившего россиян.
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