«Спасибо женщинам, которые залетели»: Валдис Пельш о наличии внебрачных детей

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Аделина Ким
Аделина Ким 40 0

Валдис Пельш опроверг наличие внебрачных детей

«Спасибо женщинам, которые залетели»: Валдис Пельш о наличии внебрачных детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alex Kazakov IZVESTIA

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Артист считает, что самая своеобразная атмосфера царит на «Кинотавре».

Телеведущий Валдис Пельш был женат два раза: от первого брака у него родилась дочь, а от второго — два мальчика и девочка. Но, даже несмотря на это, по сети постоянно ходят слухи о том, что у знаменитости якобы есть внебрачные дети.

Такие обсуждения появились после того, как в различные информационные издания начали поступать звонки и письма от читательниц, которые представлялись любовницами Пельша.

Они рассказывают о курортных романах с телезвездой, которые якобы происходили во время «Кинотавра». Затем от этих связей «рождались» и дети — однако сам Пельш с юмором относится к подобным утверждениям.

«А я никогда в жизни не был на „Кинотавре“. Никогда», — признается знаменитость.

Ведущий рад тому, что читательницы вспоминали один и тот же фестиваль. Пельш уверен, что там складывается необычная атмосфера: гости сильно напиваются и не до конца контролируют себя. Об этом он рассказал в интервью в эфире одного из YouTube-каналов.

«Я очень благодарен всем женщинам, которые залетели от меня на „Кинотавре“. За то, что они говорят про него. Ну а где еще? На Московском Международном кинофестивале? Не очень. Югра?.. „Кинотавр“ — там все пьяненькие, там никто ничего не помнит», — говорит звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пельш обратился в больницу из-за проблем с сердцем.

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