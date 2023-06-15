«Очень много сахара»: почему Джиган не сможет похудеть на свежевыжатых соках

Диетолог Соломатина считает, что такая диета работает в обратном направлении.

Блогер Оксана Самойлова показала результаты невероятного быстрого и заметного похудения своего мужа — рэпера Джигана. На своей публичной странице она опубликовала ролики с супругом, которые снимала на протяжении трех дней.

«Джиган в стадии активного похудения, садится на детокс. 5 июня: вес 113,4 килограмма, пузико 108 сантиметров, щеки — 59. С сегодняшнего дня начинает пить соки, а не пивко», — рассказала Самойлова.

Через три дня она выложила новые результаты измерения. Уже 8 июня Джиган похудел до 112 килограммов, а его параметры стали: пузико 102 сантиметра, а щеки — 56.

Сам музыкант рассказывал, что смог продержаться на одних соках, так и не съев даже лишнюю крошку.

5-tv.ru решил поинтересоваться у врача-диетолога Елены Соломатиной о том, правильно ли поступает Самойлова, заставляя своего мужа питаться исключительно рационом из соков? Можно ли в начале диеты проводить такие детоксы или эффективней это делать в конце курса?

Диетолог ответила, что здесь большую роль играет то, на какие именно соки посадила жена своего мужа, если на фруктовые, то это хуже, так как выброс инсулина становится больше из-за количества сахара. Особенно это чревато для людей с лишним весом, которые страдают от инсулинорезистентности, состояния предиабета или даже диабета.

«Людям не стоит пить фруктовые соки, потому что там очень много сахара, поэтому к похудению это никак не относится», — говорит эксперт.

Во-первых, на них можно набрать вес. А, во-вторых, в лучшем случае — не скинуть лишние килограммы, а в худшем еще и нанести вред поджелудочной железе.

«Единственные плюсы в свежевыжатых соках — это то, что там сохраняется витамин C и какие-то антиоксиданты», — отмечает диетолог.

Если сок неосветленный, а с мякотью, то он будет хоть как-то тормозить всасывание, поэтому поджелудочная будет страдать не так сильно. В осветленных соках из сладких плодов сахаров столько же, сколько и в газированных напитках.

За таким всплеском глюкозы, сначала идет ощущение энергии, а через некоторое время голод становится еще сильнее. Это связано с тем, что выделяется еще большее количество инсулина.

«Хорошо, если там все нормально, и клетка еще не очень жирная, поэтому нормально воспринимает инсулин с глюкозой. В этом случае она начинает быстро перерабатывать излишки в жир», — говорит эксперт.

Но, если эти клетки уже забиты жиром, то, как правило, «двери уже не открываются» для инсулина с глюкозой, и они остаются в крови.

Выделяется еще больше вещества, чтобы хоть как-то разогнать. Из-за таких процессов уровень глюкозы резко падает, а человек чувствует спутанность сознания вплоть до трясущихся рук.

«Сока можно выпить хоть несколько стаканов, но насыщение не придет», — комментирует эксперт.

В овощных соках сахара не так много, если это не крахмалистые овощи. Но, по крайне мере, они содержат микро- и макроэлементы. Они обладают мочегонным действием. Однако это тоже не всегда хорошо, потому что недостаток влаги в организме может привести к повышенному риску образования тромбов.

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