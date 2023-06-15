Байден собрался проложить железную дорогу от Тихого океана до Индийского

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Как американский лидер намерен воплотить свою мечту — непонятно.

Фото, видео: Reuters / JONATHAN ERNST; 5-tv.ru

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Джо Байден снова шокирует общественность. На этот раз своим знанием географии. Американский лидер заявил о планах построить железную дорогу через два океана, чтобы прокатиться на поезде от Тихого через весь Индийский.

Ну а как будет воплощаться мечта, президент США не уточнил. Глава Белого дома ранее уже называл свою страну Индо-Тихоокеанской державой. При том, что она находится между Атлантическим и Тихим океанами, а вот к Индийскому отношения не имеет.

Однако многие скептически отнеслись к планам Байдена.

«Смелая инициатива, господин президент», — бывший конгрессмен Республиканской партии Джейсон Чаффец, пишет Fox News.

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