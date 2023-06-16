В нерушимом спокойствии: китайский совет дня на пятницу, 16 июня

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 42 0

В этот период стоит уделить время личной жизни.

В нерушимом спокойствии: китайский совет дня на пятницу, 16 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 16 июня?

Пятница даст отдохнуть. Энергии встанут и дела вслед за ними. Отличная возможность для того, чтобы перестать спешить и почувствовать вкус жизни. В этот день противопоказано делать что-то через силу, давить и сопротивляться.

Совет дня: посвятите пятницу релаксу и общению с приятными людьми. Если таковых не наблюдается рядом с вами, пойдите в музей или на природу. Там прекрасного будет хоть отбавляй.

Предостережение дня: в эту пятницу неблагоприятно начинать лечение, а особенно подвергаться хирургическому вмешательству. Плановую операцию лучше перенести на другую дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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