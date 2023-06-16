В Афинах прошел митинг после кораблекрушения с мигрантами

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Активисты призывают Евросоюз изменить миграционную политику.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Socrates Baltagiannis; 5-tv.ru

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Ну и пока страны Евросоюза тратят сотни миллионов евро на поставку вооружений Украине, проблем у них дома только прибавляется. И одна из главных — миграционный кризис.

Власти давно не справляются с потоком людей, для которых попытка поиска лучшей жизни зачастую приводит к трагедии. Накануне у берегов Греции затонуло переполненное судно с беженцами. Погибло 79 человек, сотни пропали без вести. В связи с крушением лодки в Афинах прошел многотысячный митинг.

Активисты призвали Евросоюз изменить миграционную политику. В какой-то момент из мирного собрание переросло в стихийное шествие. В полицейских летели камни и коктейли Молотова. Стражи порядка отвечали слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Задержано несколько десятков человек.

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