«Молочные ванны»: что стало с напитком после купания в нем мужчин в Ростовской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Роспотребнадзор: молоко, в котором купались мужчины в Ростовской области, не попало в магазины

«Молочные ванны»: что стало с напитком после купания в нем мужчин в Ростовской области

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Молоко оказалось прокисшим. Попало ли оно к потребителям?

Молоко, в котором искупались мужчины в Ростовской области, не попало на прилавки магазинов, а сам цех, в котором происходило сие действие, находится на стадии ликвидации. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты уже провели расследование и установили, что юрлицо, которое арендует данный цех, действительно находится на стадии ликвидации.

«Семикаракорский маслосырзавод сырье с этой фермы не получал. Это подтверждается данными из системы „Меркурий“, согласно которым продукция с площадки, попавшей на видео, не реализовывалась», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что мужчины, принимавшие «молочные ванны», признались, что молоко в чане было прокисшим, после купания его вылили на прилегающую к ферме территорию. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области продолжает следить за ситуацией.

До этого в СМИ появилось видео, где двое мужчин купались в промышленном чане с молоком. В комментарии к видео говорилось, что «молочную ванну» принимают глава фермерского хозяйства и его гость.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Роспотребнадзор признал незаконной продажу кофе с грудным молоком в Перми.

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