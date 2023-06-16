Звезды «Алых парусов — 2023»: кто станет хедлайнером праздника

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Пресс-служба
Пресс-служба 233 0

На празднике «Алые паруса— 2023» выступят группа «Чайф», The Hatters, Юлианна Караулова и Gafur

Звезды «Алых парусов — 2023»: кто станет хедлайнером праздника

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

В концертной программе праздника «Алые паруса — 2023» свои самые популярные хиты исполнят звезды российской эстрады. Хедлайнером станет группа «Чайф».

Большая часть артистов, которым предстоит выступить на Дворцовой площади в этом году, впервые принимает участие в легендарном выпускном. При этом состав подобран таким образом, чтобы концерт понравился аудитории разных возрастов.

Концерт откроют хиты «Дискотека на двоих», «Она не поверит», «Грустный тромбон» в исполнении белорусского певца LYRIQ.

Для выступления каждого артиста подготовлены эксклюзивные шоу-номера, декорации и видеоконтент. Для Тоси Чайкиной создали оформление пространства и костюмы в стиле футуристических нимф и загадочного леса. В номерах Gayazovs Brothers реквизит будет летать.

«Концерт — это не просто несколько песен. Ежегодно все выступления мы наполняем смыслами. В этом году сцена представляет собой своеобразный портал, который позволяет выпускникам заглянуть в будущее и увидеть, каким оно может быть. Каждый зритель как на Дворцовой площади, так и у телеэкранов, сможет попасть в другое пространство», — генеральный продюсер концертной части праздника «Алые паруса — 2023» Лидия Бутузова.

В этом году организаторы концерта сохранили традиции и включили в него исполнителя, который годом ранее на празднике больше всех понравился выпускникам. На этот раз группа The Hatters пойдет на эксперимент. На одной сцене объединятся классическая музыка и рок. В этом выступлении будет задействовано около пятидесяти человек одновременно.

«Каждый год на Дворцовую площадь приходят выпускники. Они всегда после концерта живо обмениваются впечатлениями, говорят об артистах, делятся эмоциями. Поэтому у нас нет права повторяться. Всегда должно быть что-то новое и уникальное. Неизменным остается лишь одно — „Алые паруса“ открывают дорогу в новую жизнь. Эту эмоцию мы и стараемся всегда сохранить и передать. Мы отслеживаем мировые тренды, прислушиваемся к своему сердцу, таким образом и складывается посыл, который мы хотим донести до вчерашних школьников», — рассказала генеральный директор агентства ERA Наталья Зворыгина.

Для выпускников на сцену на Дворцовой также выйдут Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito. Финальный аккорд перед появлением брига с алыми парусами в акватории Невы — песни группы «Чайф». Санкт-Петербург невозможно представить без многолетних рок-традиций, а потому песни этого коллектива станут громким и запоминающимся завершением школьной жизни.

Праздник «Алые паруса» после длительного перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга.

Прямую трансляцию концерта звезд российской эстрады, красочное водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия» в акватории Невы можно будет увидеть в эфире Пятого канала. Начало трансляции в 22.00 24 июня.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

Звезды «Алых парусов — 2023»: кто станет хедлайнером праздника

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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