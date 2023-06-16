В Ивано-Франковске на западе Украины объявили всеобщую мобилизацию

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 936 0

За уклонение от призыва — административная и уголовная ответственность.

В Ивано-Франковске на западе Украины объявили всеобщую мобилизацию

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

Читайте нас в: Дзен Новости

В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов. Об этом сообщают украинские издания.

По последней информации, всем военнообязанным мужчинам, проживающим в этой области, необходимо прибыть в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти дней с даты опубликования приказа.

«За уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации граждане, уклоняющиеся от призыва, не появляющиеся по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, несут административную и уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

Также в статье упоминается, что предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам — поставщикам транспортных средств для нужд ВСУ и других военных формирований нужно доставить технику в сроки.

До этого стало известно о том, что сотрудники военкоматов в подконтрольной Украине части Херсонской области придумали новый способ пополнять ряды ВСУ. Они хватают мужчин прямо из очередей за гуманитарной помощью.

Вообще, мобилизация на Украине сопровождается множеством нарушений. Так, 8 мая активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации. В Черкассах принудительная мобилизация сопровождалась насилием: сотрудники военкомата поймали и избили мужчину.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине начали забирать мужчин из очередей за гумпомощью.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

15:04
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары
14:57
Вице-президент VK рассказала о социальной миссии компании
14:50
Стасишин заявил о росте строящегося ИЖС на территории России
14:39
Глава ВТБ предложил передать контроль над «Яндексом» государству
14:36
Российские беженцы на Олимпиаде: смогут ли атлеты принять новые условия
14:33
Уже даже поздравили: МакSим заподозрили в беременности из-за широкой одежды

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину задержали с белым порошком в Москве
Не до санкций: почему США продолжают платить России миллиарды за обогащенный уран
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео