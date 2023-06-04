Новый способ мобилизации: на Украине начали забирать мужчин из очередей за гумпомощью
РИА Новости: мужчин мобилизуют в подконтрольной Киеву части Херсонской области из очередей за гумпомощью
Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai
ВСУ больше не стесняются никаких методов пополнения рядов. Очень тяжело сейчас приходится жителям подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Сотрудники военкоматов в подконтрольной Украине части Херсонской области придумали новый способ пополнять ряды ВСУ. Они хватают мужчин прямо из очередей за гуманитарной помощью. Об этом РИА Новости сообщил неназванный сотрудник российских силовых структур.
«Власти Украины изобрели новый способ мобилизации граждан — во время раздачи гуманитарной помощи <…> По всему правобережью Днепра всех мужчин, вышедших к пунктам раздачи гумпомощи, (военкоматы теперь должны. — Прим. ред.) забирать из очередей и отправлять на фронт», — процитировало собеседника агентства.
Уточняется, что российская сторона получила эти данные из Территориального центра комплектования и социальной поддержки Украины — местного военкомата. Распоряжение применять новый способ мобилизации было устным. Действовать оно начало с июня.
Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Сейчас они продолжают действовать — 2 мая депутаты Верховной рады разрешили набирать гражданских для отправки на передовую до 18 августа.
Мобилизация на Украине сопровождается множеством нарушений. 8 мая активист николаевского подполья рассказал, что в городе без разбора забирают всех мужчин и ведут в пункты мобилизации. В Черкассах принудительная мобилизация сопровождалась насилием: сотрудники военкомата поймали и избили мужчину.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцы начали паниковать из-за ускорившейся мобилизации.
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