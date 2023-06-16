Нацпроект по очистке дна Авачинской бухты от металлолома стартовал на Камчатке

На Камчатке стартовала «Генеральная уборка» — так называется национальный проект, участники которого очищают дно Авачинской бухты от металлолома.

Затонувшие корабли и катера несут риски не только для экологии, но и для безопасного судоходства в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский. В среднем подъем судна занимает от трех до пяти месяцев.

«Весь технологический процесс: водолазы нырнули, заделали отверстия, насосами откачали воду из полостей. <…> Корабль всплыл, соответственно, вызываются буксиры. Отбуксировывается на место разделки и происходит утилизация», — пояснил водолаз Алексей Пандюков.

С 2019 года удалось поднять на поверхность 35 судов — это больше трети от намеченного. В этом году в плане 30 затонувших кораблей.