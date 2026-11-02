Снежные циклоны наступают на регионы России
Москва и Петербург только ждут снегопады, а на Дальнем Востоке на дорогах уже лед и сугробы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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Зима идет в наступление! Российские регионы захватывают снежные циклоны.
В Приморье на дорогах каток. После снега с дождем минувшей ночью подморозило до минус 15, асфальт покрылся льдом. Водителям советуют отказаться от поездок на своих машинах.
Резко выросла аварийность на Камчатке и в Хабаровском крае. Там машины еще и вязнут в сугробах.
В Забайкалье фуры с трудом преодолевают даже небольшие подъемы — буксуют. На сложных участках дежурят инспекторы.
К середине недели первые снегопады придут в Петербург и Москву. Сегодня столицу накрыл густой туман. МЧС просит водителей и пешеходов быть внимательнее.
Москва готовится к резкому погодному развороту после рекордного тепла: в минувшую пятницу, 30 октября, синоптики зафиксировали новый температурный рекорд за всю 147-летнюю историю наблюдений — воздух на ВДНХ прогрелся до +12,8 градуса.
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