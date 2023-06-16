Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 19 по 25 июня.

Основная энергия недели (карта Верховная жрица в перевернутом положении)

На какие-либо свершения сил будет очень мало, потому что вся активность будет уходить на какие-либо ненужные переживания и расстройства. Такие эмоциональные перепады могут привести даже к развитию депрессивного состояния, потому что виноваты в них будете именно вы сами.

У вас пропадет способность адекватно реагировать на стрессовые ситуации, поэтому нужно быть особенно аккуратными, прислушиваться к своей интуиции, чтобы серьезно не «накосячить». Вы можете совершенно случайно совершить ошибки, которые никогда бы не сделали в трезвом уме. Приятной эту неделю, к сожалению, не назовешь.

Финансы (карта Тройка пентаклей в перевернутом положении)

Вы будете чувствовать себя не в ресурсе и поймете, что-то, что вы имеете сейчас — это не то, чего вы заслуживаете. Такая позиция, конечно, может вас мотивировать на какие-то изменения, а может наоборот спровоцировать ненужные волнения о том, что вы захотите что-то купить, но не сможете этого сделать. Сейчас лучше не предпринимать каких-либо активных действий с целью заработать, а просто спокойно подождать.

Здоровье (карта Четверка кубков в перевернутом положении)

Постарайтесь сейчас ничего в жизни не менять — не начинайте новые диеты, не планируйте косметические операции, лучше даже вообще не красить волосы. Из-за стечения обстоятельств существует риск случайно сделать по-настоящму фатальную ошибку.

Все, что касается вашего тела или души, лучше оставить в покое. Если уж очень хотите сесть на диету, то надо выбрать какой-то проверенный вариант — например, просто сократить количество вредной пищи. Но принимать какие-то новые медикаменты или полностью менять план питания пока не стоит.

Личная жизнь (карта Пятерка жезлов в прямом положении)

Неделя обещает быть конфликтной: ссоры на пустом месте, разборки по глупости. Из-за такой атмосферы может даже произойти разрыв в отношениях. Будьте очень аккуратны и не поддавайтесь влиянию плохого настроения.

Совет на неделю (карта Четверка пентаклей в перевернутом положении)

Вам нужно без сожаления расставаться с тем, что вас гложет. Даже если вы поссоритесь с кем-то, то все равно для вас все будет хорошо, потому что вы выплеснете всю негативную энергию из себя. Не стоит сидеть и волноваться, переживать, подозревать своих друзей или родственников во всех смертных грехах. Ключевое слово недели — паранойя, постарайтесь ей не поддаваться.

Ранее 5-tv.ru опубликовал китайский гороскоп с 19 по 25 июня 2023 года.