Умер бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин

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Игорь Рязов
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Регионом политик руководил более 15 лет. В последние годы жизни он боролся с раком.

Умер бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин

Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

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Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73 году жизни. Об этом сообщил местный новостной портал «ПроТамбов»

По информации издания, экс-глава региона в течение долгого времени боролся с раком. Вероятно, причиной смерти стало именно онкологическое заболевание.

Олег Бетин родился 25 августа 1950 года в Тамбове. В возрасте 22 лет окончил Тамбовский институт химического машиностроения. Затем поступил в аспирантуру в Москве и одновременно с учебой работал инженером.

Ближе к 40 годам Олег Бетин решил податься в политику. В 1987 году он окончил Ростовскую Высшую партийную школу, затем — Российско-американскую школу бизнеса и административного управления при Тамбовском техническом университете.

Главой администрации Тамбовской области Олега Бетина назначил президент РФ Владимир Ельцин. Это произошло в марте 1995 года. Однако избраться губернатором на выборах Бетину это не помогло — в декабре того же года он уступил во втором туре коммунисту Александру Рябову.

Через четыре года Олег Иванович взял реванш — обошел конкурента во втором туре и стал главой региона. В итоге Бетин руководил Тамбовской областью более 15 лет — с 1999 по 2015 годы.

После отставки с поста главы региона работал в федеральных ведомствах. В частности, был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что Рома Желудь в слезах сообщил о смерти мамы от рака. Он записал целую серию видео о своей боли из-за утраты. Правда, в одном из них порадовался покупке люксовой иномарки и тут же открыл сбор средств на похороны.

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