Грязь и копоть: тело пожилой женщины найдено при тушении пожара в Москве

Женщина, возможно, пыталась выбраться из квартиры, но так и не смогла.

В Москве произошел смертельный пожар, было обнаружено тело пожилой женщины. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

ЧП произошло в квартире жилого дома на улице Кравченко. На место прибыли пожарные и, потушив возгорание, нашли почерневшее от копоти тело женщины 1940 года рождения. Известно, что она лежала прямо у порога дома. Возможно, 83-летняя женщина пыталась выбраться из горящей квартиры на третьем этаже.

«Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что назначена пожарно-техническая экспертиза. Устанавливаются причины трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как признанная мертвой пожилая женщина «воскресла» при подготовке к похоронам.