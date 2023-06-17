Избавляемся от хлама: как убрать дом за 15 минут

Необходимо создать четко организованную систему, чтобы она работала на вас.

Большинство людей любят поддерживать чистоту в доме, но на это не всегда хватает времени. Представьте, вы приходите ближе к ночи с работы и у вас не хватает сил даже на готовку, не говоря уже об уборке. За неделю бардак накапливается и наводить чистоту становится все сложнее. Так как же убраться дома всего за 15 минут, если вы постоянно в делах. Профессиональный организатор пространства Маруся Рябова в комментарии 5-tv.ru поделилась несколькими полезными советами.

Эксперт прежде всего рекомендует «расхламиться». То есть освободить свой дом от вещей, которые хранятся на всякий случай. Многие люди боятся, что может возникнуть ситуация, для которой весь накопленный «багаж» пригодится: а вдруг похудею, а вдруг второго рожу, а вдруг на даче пригодится?

Но если обратить внимание на свои вещи, то становится понятно, что не так много нам и нужно для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенными. И порой мы храним на всякий случай, просто потому что так было принято.

Важно определить место для каждой вещи. Это позволит организовать пространство, и уборка будет даваться вам намного проще. Рябова советует воспользоваться несколькими правилами:

храните подобное с подобным;

храните вещи там, где вам удобней всего их использовать;

используйте самые удобные места для хранения для тех предметов, которыми вы пользуетесь ежедневно. Так вы сделаете для себя максимально удобное пространство, сократите время на поиски и сделаете уборку действительно легкой;

не покупайте органайзеры и специальные средства для хранения до того момента как вы закончили «расхламление» и построили систему сподручными средствами. Бывает так, что мы накупим каких-то органайзеров и коробок и пытаемся организовать порядок. Но на самом деле, просто упаковывая в красивые коробочки свой бардак.

«Поэтому я настаиваю на том, чтобы сначала закончить „расхламление“ и построить систему сподручными средствами, посмотреть, как она работает и дальше вам будет понятно, куда именно нужен контейнер, полка или крючок. Таким образом вы создадите систему неповторимую, абсолютно удобную для вас, для ваших нужд», — говорит специалист.

Систему достаточно построить один раз, и она всю оставшуюся жизнь будет работать. Более того, привычку к порядку можно будет передать детям, привив им совершенно иной уклад жизни. Такой, при котором хозяйка не замучена домашним бытом, потому что возвращение вещей на место дело пяти минут, а поддержание порядка действительно не занимает много вашего времени и энергии.

Ну а если человек настолько занят, что у него нет 15 минут на организацию такого процесса, то можно продолжать ежедневно бороться с ветряными мельницами. Ведь когда нет системы, человек находится в постоянном, бесконечном круговороте вещей в доме.

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