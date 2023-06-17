«Он понимает законы магии»: какие обряды делает Шаляпин для привлечения богатства

Экстрасенс перечислил ритуалы, которые помогают разбогатеть.

Недавно певец Прохор Шаляпин рассказал, какие ритуалы выполняет для привлечения денег в свою жизнь. Как оказалось, у артиста есть целый список потусторонних методов, помимо основного труда.

Например, в доме у артиста есть фигурка жабы, брюшко которой он постоянно гладит, так как верит, что она — символ удачи и богатства. Когда знаменитость видит в небе молодой месяц, то он трясет перед ним мелочью. Помимо этого, музыкант рассказал, что топтаться по своим афишам также хорошая примета.

Однако 5-tv.ru решил поинтересоваться у экстрасенса и оккультиста Андрея Харриса о том, работают ли такие обряды и какие ритуалы действительно стоит выполнять ежедневно, чтобы привлечь деньги в свою жизнь?

«Певец Прохор Шаляпин стопроцентно знает, как привлечь в свою жизнь деньги», — заявил эксперт.

По его мнению, те ритуалы, которые делает музыкант, работают, так как они имеют под собой историческое обоснование. К примеру, одно из оккультных обществ называлось «Жаба и пентакль».

«Жаба — это древнейший символ больших денег», — утверждает Харрис.

Эксперт открыл завесу тайн о том, что существуют магические ритуалы, в которых используют земноводных.

А пентакль (пентаграмма — Прим.ред.) — это символ материи из алхимии, который также обозначает стремление к богатствам.

Оккультное общество «Жаба и пентакль» существует и по сей день, его члены живут во всем мире.

«Поэтому жаба, даже, если просто ее гладить и хранить дома ее фигурку, может приумножить достаток», — соглашается экстрасенс.

Также со слов оккультиста, Шаляпин не зря использует силу растущей Луны, потому что ее энергия все улучшает. Однако Харрис отметил, что исполнитель делает все правильно, кроме того обряда, где он ходит по своим афишам, так как это притягивает немного другие вибрации в его жизнь.

«Но человек реально в теме. Он понимает законы магии», — говорит эксперт.

Также специалист поделился лайфхаками для привлечения денежных масс. Во-первых, дома должен быть конверт, в котором будут находиться наличные, либо же копилка.

«Когда вы складываете туда деньги, то нужно сказать простую фразу: „Умножайтесь, притяните к себе еще“, при это стоит называть любое количество, сколько хотите еще таких же купюр», — объясняет ритуал Харрис.

Также эксперт утверждает, что финансы очень любят храниться в наличном виде, так как они не любят оставаться в одиночестве.

Второе правило — в последний день растущей Луны и в полнолуние выставляйте эту копилку на подоконник, чтобы купюры видели лунный свет.

И третье простое правило — если не хватает финасов, то обязательно увеличьте количество зеленого цвета в вашей одежде, обуви и чаще бывайте в лесу.

«Можно походить босыми ногами, чтобы зарядиться энергией, потому что по закону магии энергия земли полностью равна силе денег», — подытожил оккультист.

Более того, Харрис согласен с Шаляпным в том, что магическая лягушка из железа — также принсет прибыль в дом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин раскрыл секрет своего финансового благополучия.