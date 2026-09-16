Крупный пожар на строительном рынке в Одинцово: что известно к этому часу

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Спасатели работают на месте происшествия, причины возгорания пока не установлены.

Пожар на строительном рынке в Одинцово что известно сейчас

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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В Одинцово загорелся строительный рынок площадью две тысячи квадратных метров

В подмосковном Одинцово спасатели ликвидируют крупный пожар на территории строительного рынка. Об этом сообщили в МЧС России. По данным источника 5-tv.ru, площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: городской округ Одинцово, деревня Наро-Осаново, 73-й км Минского шоссе. После прибытия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огонь распространился на торговые ряды строительного рынка.

Изначально сообщалось о возгорании двух торговых рядов на площади 600 квадратных метров. К тушению привлечены 49 человек и 16 единиц техники.

Специалисты продолжают работу на месте происшествия. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таганрог Ростовской области подвергся атаке беспилотников, после которой в городе возникли очаги возгорания.

По данным мэра города Светланы Камбуловой, всего зафиксировали три пожара. Экстренные службы занимались ликвидацией последствий атаки.

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