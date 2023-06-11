В Белгородской области остановлено движение поездов после схода 15 вагонов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

ЧП произошло ночью в Алексеевском округе.

В Белгородской области остановлено движение поездов после схода 15 вагонов

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi34

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Движение поездов в Белгородской области было приостановлено в результате схода с рельсов 15 вагонов грузового состава. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

По его данным, вагоны грузового поезда сошли с рельсов ночью 11 июня на участке железной дороги Алексеевском округе. Губернатор уточнил, что вагоны на момент инцидента были пустыми. Никто в результате случившегося не пострадал.

«Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов», — подчеркнул Гладков.

Губернатор Белгородской области в заключение добавил, что на место схода вагонов выехали сотрудники следственных органов. Они устанавливают причины и детали произошедшего. Гладков выразил надежду, что работникам РЖД удастся в кратчайшие сроки выполнить все необходимые мероприятия для восстановления железнодорожного движения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгороде на офисное здание упал беспилотник.

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