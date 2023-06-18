В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка: главное

Мужчина угрожал людям расправой. Переговоры не увенчались успехом — здание пришлось брать штурмом.

Турецкая полиция обезвредила захватчика заложников в банке Анкары. Все заблокированные в отделении кредитно-финансовой организации люди были освобождены. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

«Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен» — подчеркивалось в заявлении.

Все произошло утром 18 июня. Вооруженный мужчина ворвался в помещение, где находились клиенты банка, а также сотрудники и начал угрожать расправой всем, если не исполняет его требования. Стражи порядка немедленно оцепили территорию, инициировав переговоры. Проводил их лично министр внутренних дел Марат Ахметжанов. Он же руководил проведением силовой операции.

В настоящий момент подозреваемый в совершении преступления помещен и следственный изолятор. Всего в помещении было семь заложников — никто из них не погиб.

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