Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье
Дорожное происшествие случилось неподалеку от города Илиджа.
Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer
ДТП с участием туристического автобуса произошло в турецкой Анталье. Как сообщает телеканал TRT, в момент происшествия внутри находились россияне. Среди них — пятеро пострадали.
По имеющимся данным, все случилось неподалеку от города Илиджа, на трассе D-400. Предварительно, автобус с туристами на полном ходу влетел в грузовик.
От полученных травм водитель транспортного средства скончался на месте. Один из пятерых пострадавших россиян находится в тяжелом состоянии. Его и других потерпевших немедленно направили в больницу, расположенную в Манавгате.
Детали случившегося уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вымогатели зарезали русского туриста в центре Стамбула.
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