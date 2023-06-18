Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 32 0

Дорожное происшествие случилось неподалеку от города Илиджа.

Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

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ДТП с участием туристического автобуса произошло в турецкой Анталье. Как сообщает телеканал TRT, в момент происшествия внутри находились россияне. Среди них — пятеро пострадали.

По имеющимся данным, все случилось неподалеку от города Илиджа, на трассе D-400. Предварительно, автобус с туристами на полном ходу влетел в грузовик.

От полученных травм водитель транспортного средства скончался на месте. Один из пятерых пострадавших россиян находится в тяжелом состоянии. Его и других потерпевших немедленно направили в больницу, расположенную в Манавгате.

Детали случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вымогатели зарезали русского туриста в центре Стамбула.

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