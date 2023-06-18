Очевидцы сообщают о пожаре на Миусской площади в Москве

Пользователи сети сообщают о крупном пожаре на Миусской площади в Москве. Очевидцы инцидента выкладывают кадры, на которых отчетливо виден черный густой дым.

Информация о пострадавших и детали ЧП уточняются. К месту уже выдвинулись спасатели.

По некоторым данным, очаг может находиться в здании, которое временно закрыли на ремонт. Предварительно, неподалеку находится один из популярных фудмоллов.

Обновление 17:45: по данным 5-tv.ru, возгорание успели ликвидировать до прибытия сотрудников МЧС. Площадь пожара, предварительно, составила пять квадратных метров.