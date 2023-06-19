Плюшевая банда: центр Петербурга хотят очистить от назойливых аниматоров
В Петербурге решили бороться с назойливыми аниматорами
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Вероятно, этот туристический сезон пройдет для уличных аниматоров и их потенциальных клиентов все еще в режиме некоторого законодательного хаоса.
Власти Петербурга намерены выделить специальные места для работы уличных артистов и аниматоров. В летние месяцы многочисленные ростовые куклы, а также двойники императоров и императриц не дают туристам прохода. Они настойчиво зазывают сделать фото, немедленно требуя за это солидную компенсацию.
К тому же, последнее время представители этой профессии стали все чаще подвергаться агрессивным нападениям. Получится ли навести порядок — разбирался Василий Михеев.
Вероятно, этот туристический сезон пройдет для уличных аниматоров и их потенциальных клиентов все еще в режиме некоторого законодательного хаоса. Но в Петербурге уже отмечают — лошади и зебры из исторического центра исчезли, а Петров с Екатеринами стало чуть меньше.
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