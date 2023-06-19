Пьяный украинец избил ногами женщину и ее друга в Чехии за отказ дать сигарету

Пьяный украинец избил ногами женщину и ее друга в Чехии за то, что они отказались поделиться сигаретой. Об этом сообщил местный портал Krimi-Plzen и опубликовал видео с инцидентом.

Драка произошла вечером 17 июня в крупном городе Пльзене. Очевидица рассказала, что женщина сидела под деревом в парке со своим другом. К ним подошел мужчина и попросил сигарету. Ему отказали.

«Тогда он начал оскорблять даму по-украински и пинать ее ногами. А ее друга повалил на землю и ударил кулаком по лицу», — сообщила свидетельница.

Очевидица поспешила на помощь соотечественникам. Она начала кричать на разъяренного украинца и требовать прекратить драку. А еще позвонила в полицию и мужу. Последний оказался силовиком, быстро прибежал и скрутил агрессора.

«Нападавший хотел сбежать, но тот схватил его, бросил на землю и держал до приезда полиции», — рассказал другой очевидец.

Подоспевшие на место драки правоохранители заставили украинца пройти тест на алкогольное опьянение. Результат показал внушительные 3,56 промилле — примерно полторы бутылки водки.

«Он хамил даже полицейским, то и дело повторял, что он герой из Мариуполя и по колено в крови там ходил. Только через некоторое время успокоился и начал сотрудничать», — рассказал свидетель.

В итоге буйного украинца задержали. Личность уже установили — это 40-летний мужчина. Его доставили в отделение полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чехии разгорается цыгано-украинский конфликт после поножовщины на фестивале фейерверков.