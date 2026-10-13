Зависит от таланта? Игорь Николаев объяснил, почему артисты копируют друг друга

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 19 0

Современным исполнителям это присуще больше всего.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Игорь Николаев объяснил, почему артисты копируют друг друга

Современные артисты ориентируются на музыку, которую слышат вокруг себя, поэтому нередко стараются воспроизвести стиль популярных исполнителей. Об этом народный артист России Игорь Николаев рассказал в беседе с 5-tv.ru на финале конкурса «Музыкастинг».

По словам музыканта, такая тенденция существовала и у предыдущих поколений артистов.

«Поколение слушает определенную музыку и пытается воспроизвести прослушанное, и в зависимости от степени таланта это у них лучше или хуже получается, но все равно они копируют то, что они слышат вокруг себя», — объяснил Николаев.

Артист привел в пример разные музыкальные эпохи. По его словам, в 1960-е годы исполнители могли ориентироваться на народную артистку РСФСР Ольгу Воронец и народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

«Там следующее поколение кого-то, кого-то, кого-то. Сейчас все смотрят, как поют мейнстримные артисты, хотят быть похожими тоже на них», — отметил музыкант.

При этом Николаев считает, что даже сквозь внешнюю похожесть может проявиться собственный стиль исполнителя.

«Но при этом сквозь похожесть, когда пробивается какая-то индивидуальность, это очень важно, что все-таки такие люди существуют», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Николаев рассказал об отношениях с детьми и разлуке, связанной с его профессиональной деятельностью.

Николаев отметил, что гастроли и работа не позволяют ему постоянно находиться рядом с детьми, однако они понимают особенности его профессии. По его словам, важна не только физическая близость, но и вовлеченность в жизнь ребенка.

Музыкант также подчеркнул, что разлука может сделать последующую встречу более долгожданной. Отцам, которым приходится уезжать по работе, он посоветовал как можно быстрее возвращаться к детям и проводить с ними больше времени.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
83.92
-0.98 94.04
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:56
Зависит от таланта? Игорь Николаев объяснил, почему артисты копируют друг друга
9:46
Поселок едва не сгорел от лесного пожара в Хабаровском крае
9:36
Ноутбуки в России могут подорожать до 10% в 2027 году
9:26
«Сильно выдают»: Светлана Камынина рассказала, что портит историческое кино
9:17
Летевший в Цюрих Airbus A320 подал сигнал бедствия над Германией
9:16
Невыполненные обещания: как распознать скрытый сахар и трансжиры в составе продукта

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Понимают мою профессию»: почему Игорь Николаев не жалеет о разлуках с детьми
ЕвстиГений: как театр «Современник» отметил 100-летие Евгения Евстигнеева
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео