В Госдуме напомнили, что уехавшие из страны россияне все еще могут вернуться

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Там ответили на заявления чехов о том, что проживающих за границей граждан России следует отправлять в концлагеря.

В Госдуме напомнили, что уехавшие из страны россияне все еще могут вернуться

Фото: www.globallookpress.com / Clara Margais

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Уехавшим из России гражданам напомнили, что они все еще могут вернуться. С таким заявлением выступили в Госдуме.

Там ответили на заявление президента Чехии Петра Павла, который предложил проживающих за рубежом россиян отправлять в концлагеря. В Госдуме между тем отметили, что сегодня еще есть возможность «включить голову» и вернуться на Родину. Однако завтра при истерии, которая наблюдается в Европе, такой возможности уже может не быть.

При этом там отметили, что половина граждан уже приехала обратно в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин не видит ничего плохого в ситуации с уехавшими из страны россиянами. Он назвал это процесс скорее позитивным, чем негативным.

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