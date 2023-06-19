Британцы возмущены уроками полового воспитания в школах: кто пропагандирует «детскую камасутру»

Такие занятия по всей Великобритании стали обязательными три года назад, и родители не имеют права им препятствовать.

Родители британских школьников пришли в ярость, узнав, чему учат их детей. После того, как журналисты опубликовали план уроков по половому воспитанию 12-летних подростков, многие потребовали отменить занятия.

В учебных материалах обнаружились взрослые картинки, а также крайне откровенные пояснения. Впрочем, власти оправдываться за «детскую камасутру» не собираются, а разъяренных родителей просто не пускают на занятия.

К тому же учебники не разрешают брать на дом. Ранее британский суд даже запретил одной из матерей знакомиться со школьными материалами. Уроки полового воспитания по всей Великобритании стали обязательными три года назад, и родители не имеют права им препятствовать.