Во взорвавшемся в Симферополе автомобиле находился помощник вице-премьера Запорожской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 92 0

В каком он сейчас состоянии и что еще известно о случившемся?

Во взорвавшемся в Симферополе автомобиле находился помощник вице-премьера Запорожской области

Фото: Telegram / МВД Крым

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В автомобиле, который взорвался в Симферополе, находился помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области Владимир Епифанов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что все произошло около 04:00 на Евпаторийском шоссе. Епифанов находился за рулем Toyota Land Cruiser, в салоне машины также были его секретарь и охранник.

«В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)», — уточнил Рогов.

В настоящее время все находятся в больнице, где получают помощь медиков.

Между тем официальная причина взрыва пока не установлена.

По информации источника 5-tv.ru, передвигавшиеся на автомобиле Toyota Land Cruiser сами влетели в отбойник, после чего произошло возгорание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль был взорван в Бердянске Запорожской области, после чего загорелся.

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