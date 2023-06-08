Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области

Автомобиль был взорван в Бердянске Запорожской области, после чего он загорелся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По их данным, все произошло в 17:40 по улице Северной. На месте работают сотрудники МЧС и МВД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна судьба владельца взорванного автомобиля в Мелитополе.