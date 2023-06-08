Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области
| Происшествия Срочная новость 27 0
ЧП произошло на улице Северной. Что еще известно?
Автомобиль был взорван в Бердянске Запорожской области, после чего он загорелся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
По их данным, все произошло в 17:40 по улице Северной. На месте работают сотрудники МЧС и МВД.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна судьба владельца взорванного автомобиля в Мелитополе.
- 8 июн
- Мантуров назвал сроки строительства терминала по отгрузке аммиака в Тамани
- 8 июн
- «Отдыхайте, уважаемые»: Кулеба нахамил Эрдогану по теме расследования подрыва ГЭС
- 8 июн
- The Washington Post: Украина начала полномасштабное контрнаступление в зоне СВО
- 8 июн
- Шойгу призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону СВО
- 8 июн
- Совет Федерации настаивает на расследовании теракта на Каховской ГЭС
- 8 июн
- «Пони бегают по кругу»: политолог Гаспарян объяснил неспособность Киева держать слово
- 8 июн
- Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим после диверсии на Каховской ГЭС
- 8 июн
- В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
- 8 июн
- Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС выросло до 60 человек
- 8 июн
- Шойгу: ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении
Читайте также
+21° 764 мм рт. ст.
43%
43%
82.09
0.63 88.04
0.87
0.63 88.04
0.87
Нашли ошибку?