Рэпер признался, что с травлей сталкивался еще в школе, поэтому давно уже имеет в этом вопросе определенную закалку.

Рэпер Птаха признался в любви к своим недоброжелателям. Как он борется с волной негатива в свой адрес, исполнитель эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

«Я люблю своих хейтеров! На самом деле я могу сказать только большое спасибо всему хейту», — признался Птаха.

Как говорит сам рэпер, сейчас он стал намного спокойнее относиться к негативу в его сторону. А критика для него служит топливом и способствует его развитию.

«С травлей я со школы сталкивался, поэтому у меня иммунитет выработался. <…> Я мальчик из Баку приехал в Москву, нерусский. И я нахватался, конечно, этого негатива», — поделился своими воспоминаниями Птаха.

Тем не менее по признанию рэпера, периодически он любит ругаться со своими недоброжелателями на просторах интернета. Особенно когда в плохом настроении.

«Я их не блокирую. Они пишут гадости, я смотрю и иногда отвечаю. <…> А они злятся. Для меня это такая груша для битья», — признался Птаха.

Пережить волну негатива в свой адрес рэперу помогает осознание того, что он не один, и у многих публичных личностей есть свои недоброжелатели, которые их постоянно критикуют.

«Это болезнь. Болезнь таких закомплексованных детей в основном. Но есть и взрослые — дебилы, которые пишут гадости. Пишут гадости под всем. Вот все им плохо. Не слушал — осуждает, не смотрел, но уже неинтересно. Вот эта позиция дебила растет. Кто-то вырастает и думает: „Зачем я это делал?“. Но, по-моему, минимальный процент. Мне кажется, они и останутся дебилами», — считает Птаха.

Интересно, что на мероприятии рэпер присутствовал со своей бывшей супругой Ланой Реутовой, чью руку он крепко держал во время общения с корреспондентом 5-tv.ru. Их развод сопровождался многочисленными скандалами, в связи с чем Птаха тоже получил определенный процент негатива в свою сторону.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке.