Рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке
На связь рэп-исполнитель пока не выходил.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рэп-исполнитель Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, попал под обстрел украинских националистов в прифронтовой зоне на территории Донецкой народной республики (ДНР). Представитель артиста подтвердил 5-tv.ru, что сейчас связи с ним нет.
Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что Птаха попал под обстрел в ДНР, куда он приехал с концертом к российским бойцам.
Еще неделю назад 5-tv.ru публиковал кадры с варварским обстрелом Донецка со стороны боевиков ВСУ. Ракета националистов попала в многоэтажный дом, в одной из квартир осталась огромная дыра в стене. Вокруг все усыпано обломками и руинами, на месте которых когда-то были жилые комнаты. В результате этих атак серьезно пострадали два человека.
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