Рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37

На связь рэп-исполнитель пока не выходил.

Рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Рэп-исполнитель Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, попал под обстрел украинских националистов в прифронтовой зоне на территории Донецкой народной республики (ДНР). Представитель артиста подтвердил 5-tv.ru, что сейчас связи с ним нет.

Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что Птаха попал под обстрел в ДНР, куда он приехал с концертом к российским бойцам.

Еще неделю назад 5-tv.ru публиковал кадры с варварским обстрелом Донецка со стороны боевиков ВСУ. Ракета националистов попала в многоэтажный дом, в одной из квартир осталась огромная дыра в стене. Вокруг все усыпано обломками и руинами, на месте которых когда-то были жилые комнаты. В результате этих атак серьезно пострадали два человека.

Тема:
Спецоперация
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