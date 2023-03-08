Рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке

Рэп-исполнитель Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, попал под обстрел украинских националистов в прифронтовой зоне на территории Донецкой народной республики (ДНР). Представитель артиста подтвердил 5-tv.ru, что сейчас связи с ним нет.

Ранее в СМИ стали появляться сообщения о том, что Птаха попал под обстрел в ДНР, куда он приехал с концертом к российским бойцам.

Еще неделю назад 5-tv.ru публиковал кадры с варварским обстрелом Донецка со стороны боевиков ВСУ. Ракета националистов попала в многоэтажный дом, в одной из квартир осталась огромная дыра в стене. Вокруг все усыпано обломками и руинами, на месте которых когда-то были жилые комнаты. В результате этих атак серьезно пострадали два человека.