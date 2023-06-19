Обокрали и осквернили: появилось видео с многострадальной могилы Ирины Макаровой

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Игорь Рязов
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Опубликовано видео с оскверненной могилы Ирины Макаровой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тревогу из-за происходящего на месте последнего пристанища известной подруги забил актер Станислав Садальский.

Могилу советской знаменитости Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище действительно осквернили — украли декоративный элемент надгробия в виде черной кошки. В этом убедился корреспондент 5-tv.ru и снял видео на месте происшествия.

На кадрах видно, что могила находится в ухоженном состоянии. За ней совершенно точно кто-то присматривает и регулярно наводит порядок. Все памятники целые — на одном из них на латыни выбита надпись Letum non omnia finit (со смертью не все кончается). Однако кошки на привычном месте действительно не хватает.

На более ранних фотографиях с могилой Ирины Макаровой видно, что скульптура кошки смотрела на ее надгробиеНа более ранних фотографиях с могилой Ирины Макаровой видно, что скульптура кошки смотрела на ее надгробие. Фото из блога Стаса Садальского в Livejournal

Тревогу из-за осквернения могилы Ирины Макаровой накануне забил актер Станислав Садальский. По его словам, скульптуру кошки украли с могилы неизвестные.

«Неужели не страшно? Ведь издавна известно, покойники просто так ничего не отдают. Старики учили — даже если потерял или забыл что-то на кладбище, не возвращайся, не ищи, забрали, не твое больше. Так что крысятники огребут скоро по полной!» — возмутился народный артист РФ.

Садальский добавил, что вандалы оскверняли могилу его подруги и ранее. Четыре года назад неизвестные сбили с надгробия бронзовые буквы и цифры, пытались вытащить сваи и покушались на скульптуру кошки. Однако тогда унести искусственное животное им не удалось.

Ирина Макарова была хорошо известна многим советским артистам из-за щедрости и жизни на широкую ногу — к ней часто ходили в гости в роскошный сталинский дом на Бережковской набережной. Из-за большой любви к животным все называли ее Ира-Кошка или Кошарик. В той же квартире с ней жили десять котов и семь собак. На даче питомцев становилось еще больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходит на могиле матери Михаила Ефремова. На видео заметны поваленное надгробие и покосившийся крест.

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