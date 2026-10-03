«Скончался в 6:45 утра»: когда пройдут похороны Анатолия Кашпировского

Психотерапевт и телеведущий ушел из жизни в возрасте 87 лет.
Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Костин; 5-tv.ru
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Сергей Рудых подтвердил смерть Анатолия Кашпировского
Психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в 6:45 утра. Его смерть подтвердил директор Сергей Рудых в разговоре 5-tv.ru.
«Да, он скончался сегодня в 6:45 утра», — сказал Рудых.
На вопрос о сроках похорон директор ответил, что информации пока нет.
«К сожалению, на данную минуту пока неизвестно», — уточнил он.
От подробного разговора о жизни и профессиональном пути Кашпировского Рудых отказался, объяснив, что сейчас не готов давать такой комментарий.
Ранее о смерти 87-летнего Кашпировского сообщил телеведущий Андрей Малахов. Известно, что причиной кончины стала сердечная недостаточность.
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