«Скончался в 6:45 утра»: когда пройдут похороны Анатолия Кашпировского

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 146 0

Психотерапевт и телеведущий ушел из жизни в возрасте 87 лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Костин; 5-tv.ru

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Сергей Рудых подтвердил смерть Анатолия Кашпировского

Психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в 6:45 утра. Его смерть подтвердил директор Сергей Рудых в разговоре 5-tv.ru.

«Да, он скончался сегодня в 6:45 утра», — сказал Рудых.

На вопрос о сроках похорон директор ответил, что информации пока нет.

«К сожалению, на данную минуту пока неизвестно», — уточнил он.

От подробного разговора о жизни и профессиональном пути Кашпировского Рудых отказался, объяснив, что сейчас не готов давать такой комментарий.

Ранее о смерти 87-летнего Кашпировского сообщил телеведущий Андрей Малахов. Известно, что причиной кончины стала сердечная недостаточность.

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