Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Ожидается, что с докладом выступит замгенсека организации Розмари ДиКарло.

Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня

Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине в пятницу, 23 июня. Это следует из проекта программы.

На заседании, которое начнется в 10:00 (17:00 по московскому времени), как ожидается, выступит замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация президента США Джо Байдена предложила добавить еще шесть постоянных мест в Совете безопасности ООН без предоставления права вето.

Тема:
Спецоперация
19 июн
«Все хотим»: Столтенберг выступил против заморозки конфликта на Украине
19 июн
Минобороны РФ показало поражение немецкого танка Leopard-2A6 в зоне СВО
19 июн
Нарышкин: на место украинских боевиков придут поляки и немцы
19 июн
Минобороны: потери ВСУ на донецком направлении составили более 340 боевиков
19 июн
ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения иностранной техники ВСУ
19 июн
Накрывают за несколько километров: как ВС РФ противостоят атакам ВСУ в ЛНР
19 июн
«Суперхищник»: почему США испугались российского Ка-52
19 июн
Российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC в зоне СВО
19 июн
Российские военные остановили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении
19 июн
Российская «Торнадо-С» запустила управляемую ракету и уничтожила HIMARS
+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

16:22
«Я многим отказываю»: Долина задумалась о дуэте с Карнавал после примирения
16:21
Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня
16:08
В Волге нашли тело брата российского музыканта, утонувшего ранней весной
16:03
Мэрия Одессы сообщила об обнаружении холеровидного вибриона в морской воде
15:57
Правозащитная группа «Агора»* признана нежелательной в России
15:56
Участники СВО смогут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты

Сейчас читают

«Хочу умереть во сне»: 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна
The Times: в Польше готовят белорусов для свержения Лукашенко
У него на это пять причин: что толкает мужчину на измену
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео