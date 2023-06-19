Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня

Ожидается, что с докладом выступит замгенсека организации Розмари ДиКарло.
Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry
Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине в пятницу, 23 июня. Это следует из проекта программы.
На заседании, которое начнется в 10:00 (17:00 по московскому времени), как ожидается, выступит замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация президента США Джо Байдена предложила добавить еще шесть постоянных мест в Совете безопасности ООН без предоставления права вето.
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