Есть одно «но»: почему Самойлова не решается рожать пятого ребенка от Джигана

Совсем недавно семья знаменитостей была на грани развала из-за пагубных пристрастий рэпера.

Блогер, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова призналась подписчикам, что не против родить пятого ребенка от своего супруга рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), однако есть обстоятельство, которое ее останавливает.

«Меня останавливает один фактор: чем старше дети, тем больше внимания нужно уделять каждому отдельно, и даже с четырьмя у меня это не всегда получается, и я ужасно страдаю от этого. Хотя я максимально выкладываюсь и очень много времени им посвящаю. А с пятью как? Пока что не представляю, как можно еще расширить и увеличить сутки», — написала блогер.

Сейчас в семье Самойловой и Джигана растут четверо детей: дочери Ариела (2011), Лея (2014), Майя (2017) и сын Давид (2020). Знаменитости часто делятся с поклонниками кадрами отдыха, путешествий и праздников со своими детьми.

Впрочем, не так давно семейная идиллия едва не пошла крахом из-за пагубных пристрастий главы семейства. Джигану после ссоры с Самойловой даже пришлось какое-то время жить отдельно от дочерей и сына и всеми силами вымаливать прощение у жены. Ради сохранения семьи рэпер завязал с алкоголем и курением и теперь все свободное время проводит с близкими, восстанавливая подмоченную репутацию примерного отца и мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Джиган продолжает худеть под присмотром Самойловой.