Суд в Москве изъял у бывшего столичного следователя более тысячи биткоинов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Криптовалюту на сумму свыше полутора миллиардов рублей экс-правоохранитель получил в качестве взятки от хакеров.

Суд в Москве изъял у бывшего столичного следователя более тысячи биткоинов

Фото: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez

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Более тысячи биткоинов изъял Никулинский суд Москвы у бывшего следователя Следственного комитета РФ Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки от хакеров. Об этом сообщается в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что у Тамбиева изъяли 1032.1 биткоина ВТС — свыше 1,6 миллиарда рублей. Цифровая валюта будет обращена в доход государства.

По данным следствия, в 2022 году Тамбиев в должности главы следственного отдела столичного главка СК по Тверскому району вел дело группировки хакеров Infraud Organization. В ходе следствия он, как сообщается, вымогал у подследственных взятку, которую те передали ему в криптовалюте. Однако по жалобе хакеров в ФСБ следователя задержали.

Расследование дела Тамбиева продолжается. Хакеры ранее были осуждены за незаконный оборот платежных средств.

На днях сообщалось, что власти США предъявили обвинения двум россиянам Алексею Билюченко и Александру Вернеру в махинациях с криптобиржами. Граждане России подозреваются якобы в сговоре с целью отмывания около 647 000 биткоинов, полученных в результате взлома биржи Mt. Gox в 2011 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как блогер Лерчек и ее супруг погасили долг перед налоговой в 311 миллионов рублей.

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